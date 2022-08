Calciomercato, Juventus bruciata : Simeone se lo prende gratis

Calciomercato Juventus, l’interessamento dell’Atletico Madrid è un ostacolo da arginare in vista di un possibile colpo nel 2023.

A poche ore dal fischio di Juventus-Spezia, i bianconeri sono molto attivi anche e soprattutto sul fronte mercato. Dopo un’estenuante trattativa, è stata finalmente definita l’operazione Paredes, con l’argentino che si sottoporrà alle visite mediche di rito a Parigi per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà alla “Vecchia Signora”.

Sebbene nelle scorse ore l’Arsenal abbia provato effettivamente a scompaginare le carte in tavola, l’affare Paredes-Juventus alla fine è andato in porto, soprattutto grazie alla volontà dell’ex Roma di legarsi a “Madama”, con cui da tempo aveva trovato un accordo di massima. La trattativa con il club francese, che negli ultimi giorni aveva vissuto una pericolosa fase di stand-by, è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Proprio la situazione di impasse venutasi a creare qualche ora fa aveva spinto la Juve a vagliare altre opzioni per la mediana: era ritornata in auge, ad esempio, la pista Douglas Luiz, per il quale però non è mai stata imbastita una trattativa ufficiale.

Calciomercato Juventus e Milan, Atletico Madrid su Douglas Luiz: i dettagli

Il centrocampista brasiliano di proprietà dell’Aston Villa, legato al club inglese da un contratto in scadenza nel 2023, fa gola a diverse compagini in giro per l’Europa. Un pò di tempo fa erano stati avviati i contatti per il prolungamento del suo contratto con i “The Villans”: tuttavia, le trattative al momento sembrano essere ferme, ragion per cui l’ipotesi di un suo addio ha ripreso quota. Difficile che la cessione del brasiliano possa concretizzarsi nelle ultimissime ore della sessione di calciomercato: più facile, dunque, un suo addio a zero. In quest’ottica, come riferito da Relevo, occhio alla candidatura dell’Atletico Madrid, che potrebbe cogliere al balzo l’occasione per portare il mediano in Liga, beffando anche il Milan, che da tempo era sulle tracce del calciatore.