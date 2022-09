Calciomercato Juventus, sostituto Szczesny: la scelta è già stata fatta

Ultime ore di calciomercato per una Juventus che nel corso di queste settimane estive è stata decisamente grande protagonista.

Nel corso di questa finestra di trasferimenti estivi la società bianconera ha messo a segno grandi colpi per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Da Kostic a Paredes, passando per Pogba e Di Maria, tutti nomi di spessore per far si che la Juventus possa tornare a vincere al più presto in Italia. E magari riuscire ad arrivare in fondo a quella Champions League che continua a rappresentare il sogno della tifoseria.

C’è da dire che in questa prima parte della stagione mister Allegri non è stato affatto fortunato, perchè ha dovuto fare i conti con diversi infortuni che hanno privato la squadra di alcune stelle. Pogba e Di Maria su tutte, senza dimenticare il lungodegente Chiesa. Da poco era rientrato in campo anche Szczesny, ieri sera però vittima di un nuovo infortunio.

Calciomercato Juventus, nessun nuovo arrivo tra i pali in programma

“A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szczęsny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia” è la nota del club sulle condizioni del portiere polacco. Non ci sono ancora tempi di recupero programmati e nelle ultime ore si era parlato della possibilità dell’arrivo in extremis di un altro portiere. Voci che però non trovano riscontro. La Juventus si affiderà a Perin tra i pali come titolare in attesa del ritorno di Szczesny, con Pinsoglio come secondo. Per il ruolo di terzo portiere da ricoprire si guarderà volta per volta in casa Next Gen o nella Primavera.