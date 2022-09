Calciomercato Juventus, la decisione: prenotato il primo acquisto del 2023.

Ormai il dato è tratto, il mercato è chiuso e nessuna altra trattativa con gli altri club può essere portata a termine; per vedere nuovi calciatori vestire la maglia bianconera bisognerà attendere il prossimo anno. Quello che è certo è che la Juventus è stata una delle squadre più attive sul mercato poiché il lavoro serrato della dirigenza ha portato alla dirigenza svariati giocatori di spessore ed è anche riuscita a piazzare qualche calciatore in uscita.

Negli ultimi giorni di mercato le notizie che riguardavano la Juventus parlavano tutte della necessità da parte della “Vecchia Signora” di chiudere ancora un centrocampista e un difensore. Ma se da un lato il centrocampista regista tanto sperato è arrivato, con tanto di presentazione durante la partita con lo Spezia, diversa è la situazione per quanto riguarda il comparto difensivo. Infatti, nonostante i numerosi giocatori a cui la Juventus era interessata, con nessuno di questi si è arrivati alla formalizzazione di un accordo: questo compito quindi è rimandato al prima possibile. A meno che quindi la società non trovi qualche calciatore svincolato, quindi, il prossimo acquisto della finestra invernale del mercato è già prenotato.

Calciomercato Juventus, un terzino per completare: ecco il prossimo colpo

Con la partenza di Pellegrini per la Germania, infatti, in casa Juventus si erano accorti che la coperta della difesa non sia poi così lunga e che quindi la necessità di trovare un rinforzo era presente. Come detto, però, gli sforzi si sono rivelati vani e quindi bisognerà assolvere a tale compito quanto prima, anche perché, come se non fosse abbastanza, uno dei terzini che sono rimasti, Alex Sandro, ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe per questo lasciare Torino.