Calciomercato, una stella nel firmamento Juve: 40 milioni entro fine anno

Calciomercato Juventus, Allegri se lo coccola: l’oro bianconero ormai non può più essere trascurato.

In questo primo scorcio di stagione sono già diversi gli spunti che possono essere presi in considerazione in casa Juventus. La sessione di calciomercato estiva è ormai alle porte, con le uscite di Arthur e Zakaria che hanno suggellato una campagna trasferimenti nella quale la “Vecchia Signora” ha cambiato pelle, ringiovanendosi in alcune settori del campo e apportando esperienza e qualità soprattutto dalla cintola in su.

A centrocampo, invece, il management bianconero ha deciso di affidarsi a Miretti e Fagioli, mandando in prestito al Monza Rovella. Soprattutto Miretti ha già avuto modo di mettere in mostra tutto il suo talento, rendendosi protagonista di prestazioni esaltanti sia contro la Roma che contro lo Spezia, attraverso le quali è riuscito a meritarsi anche i complimenti di Max Allegri, che ne ha esaltato a più riprese l’abilità nel palleggio e la qualità nel caracollare palloni, orientandoli con stop illuminanti.

Calciomercato Juventus, Miretti show: valutazione da 40 milioni?

E così, come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, nel caso in cui Miretti dovesse effettivamente continuare questo trend di prestazioni positive, è chiaro che la sua valutazione potrebbe anche raggiungere i 40 milioni di euro, con Roberto Mancini che potrebbe avere a sua disposizione un talento fatto e finito su cui puntare e con il quale provare a riaprire un nuovo ciclo vincente. La personalità e la tecnica messe all’opera non possono di certo passare inosservate, a maggior ragione in un momento in cui il nostro calcio vive una fase di transizione, eternamente sospesa in un limbo nel quale sta riscontrando non poche difficoltà a destreggiarsi.