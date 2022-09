“Una sciagura”: l’annuncio in diretta che svela le mosse di mercato della Juve

“Una sciagura”, nonostante i numerosi acquisti effettuati dai bianconeri alcune zone di campo restano scoperte.

Juventus promossa dunque a pieni voti, almeno stando al giudizio dei più importanti quotidiani sportivi nazionali. Certo, si poteva fare di più e meglio, considerando le importanti perdite. Da Chiellini a Dybala, entrambi andati a scadenza, passando per de Ligt e Morata, alla fine rimasto all’Atletico Madrid. La sensazione però è che i bianconeri si siano mossi bene pur dovendo muoversi in un logica di risparmio. La Vecchia Signora ha approfittato delle occasioni “a parametro zero”, riportando a Torino Paul Pogba e mettendo sotto contratto – anche se per un solo anno – un campione assoluto come Angel Di Maria.

Due giocatori di grande esperienza internazionale che potranno fare sicuramento comodo a Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese ora è fermo per infortunio ma la speranza è che possa tornare presto a disposizione. Reparto, il centrocampo, che nelle ultime ore di mercato è stato ulteriormente rafforzato dall’acquisto di Leandro Paredes dal Psg, il regista che possiede quelle determinate caratteristiche richieste dall’allenatore livornese.

“Una sciagura”, il giudizio tranchant sul terzino carioca

L’altra operazione degna di nota ha riguardato la difesa, sistemata con l’arrivo di uno dei migliori centrali del nostro campionato, Gleison Bremer, soffiato all’Inter non appena si è concretizzata la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Da non sottovalutare neppure gli arrivi di Kostic e Milik. Due elementi che possono rivelarsi preziosi durante la lunga stagione, sebbene non abbiano il posto assicurato. Rimane scoperto, invece, l’out sinistro di difesa, dove in questo momento c’è il solo Alex Sandro.

Allegri non ha praticamente alternative in quella zona del campo, considerando che rispetto alla passata stagione non ci sarà neppure Luca Pellegrini, finito all’Eintracht Francoforte. Alex Sandro tuttavia continua a far storcere il naso alla maggior parte dei tifosi ma anche degli addetti ai lavori, essendo in fase calante da diverse stagioni. A tal proposito, ha colpito il giudizio tranchant del giornalista Guido Vaciago durante la diretta Twitch di Juventibus: “È una sciagura”, ha detto il direttore del quotidiano torinese Tuttosport. Non è da escludere, pertanto, che il prossimo acquisto sia proprio un terzino sinistro.