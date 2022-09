Calciomercato Juventus, acqua nel deserto: firma fino al 2025.

Nonostante la sessione estiva del calciomercato si sia chiusa giovedì sera alle ore 20, in casa Juventus è ancora tempo di conferme e cambiamenti: oltre ai nuovi acquisti, infatti, la società ha necessità anche di blindare i giocatori che fanno già parte della rosa della squadra bianconera.

Uno dei reparti che ha visto diversi cambiamenti quest’anno è quello della difesa, con de Ligt e Pellegrini che hanno lasciato e Bremer arrivato in bianconero. Negli ultimi giorni di mercato, però, si era manifestata da parte della dirigenza sportiva bianconera la volontà di tentare di chiudere un ulteriore affare per arrivare ad un altro difensore, probabilmente per via della riconosciuta carenza nell’organico. Nonostante tutti gli sforzi, però, Cherubini ed Arrivabene non sono riusciti a chiudere nessuno dei trasferimenti di calciatori per cui avevano mostrato interesse. Proprio in questa situazione leggermente complicata trova spazio la presente notizia, in quanto stessa concerne il prolungamento contrattuale di uno dei difensori che in questi anni hanno dato tanto alla Juventus.

Calciomercato Juventus, pronto il rinnovo di Danilo

In base a quanto riportato infatti da Nicolò Schira su Twitter, sembrerebbe che la Juventus abbia già aperto le consultazioni con l’entourage del difensore brasiliano Danilo per prolungare il suo contratto con la “ Vecchia Signora” fino al 2025. Il tutto ovviamente non sorprende poiché in questi anni egli si è sempre distino per professionalità e impegno: insomma, il giusto riconoscimento ad un giocatore che ha dato e continua a dare molto per la maglia .