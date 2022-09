Calciomercato Juventus, colpaccio alla de Ligt: lo prendono nel 2023

Il calciomercato della Juventus continua ad andare avanti senza soste anche se ormai la finestra dei trasferimenti estivi si è conclusa.

In generale tutte le grandi squadre europee stanno monitorando con attenzione alcuni elementi in vista della prossima stagione, ben sapendo che per riuscire a raggiungere i propri obiettivi bisogna riuscire ad anticipare una grande concorrenza. La Juventus in questo 2022 è stata una grande protagonista del mercato, riuscendo a portare a Torino grandi campioni.

E’ logico però che i bianconeri hanno dei tasselli ancora da riempire in vista del futuro. In primis ad esempio andrà trovato il sostituto di Alex Sandro, destinato a fine stagione a lasciare il bianconero se non ci sarà il rinnovo (come pare). Occhio comunque alle occasioni che in ogni zona del campo potrebbero presentarsi.

Calciomercato Juventus, il Bayern tiene d’occhio Gavi: può arrivare a costo zero

C’è un giocatore che nei mesi scorsi è stato accostato alla Juventus che continua ad essere un obiettivo di molte grandi squadre europee. Stiamo parlando di Gavi, giovane centrocampista che ha davanti a sè una carriera molto luminosa. Mediano del Barcellona, nonostante abbia solo 18 anni può già essere considerato come un vero e proprio top player.

TRUE✅ Bayern is still interested in Gavi (18) of @FCBarcelona. they watch whether he renews his contract or if he will be a free agent 2023 pic.twitter.com/1mTnVvORzi — Christian Falk (@cfbayern) September 4, 2022

In Germania si sta parlando anche del suo futuro, perchè come riporta Christian Falk di “Sport Bild” il Bayern Monaco sta monitorando la sua situazione. Ha il contratto in scadenza infatti nel 2023 e se non arriverà una nuova firma sul suo attuale accordo sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Logico dunque che potrebbe essere una golosa occasione per accaparrarsi le sue prestazioni per il futuro.