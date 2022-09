Calciomercato Juventus, addio last minute Bonucci: decisione clamorosa

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo anche se la finestra di trasferimenti in Italia ormai è chiusa.

Da qualche giorno non sono possibili movimenti in entrata nel mercato italiano, con i club di prima fascia che si sono sfidati a suon di colpi durante l’estate per rinforzarsi. La Juventus è stata grande protagonista, riuscendo a portare a Torino dei giocatori importanti come Pogba, Di Maria e Paredes (tra gli altri).

Ci sono ancora però delle nazioni nelle quali è possibile effettuare degli acquisti, e non solo tra gli svincolati, e uno dei club più attivi del momento è il Galatasaray che sta cercando di chiudere l’arrivo in prestito di Icardi dal Psg. Ma i giallorossi di Istanbul avrebbero anche altre mire.

Calciomercato Juventus, Galatasaray su Bonucci ma il difensore non si muove

Un po’ a sorpresa si sta parlando nelle ultime ore in Turchia di un interesse del Galatasaray nei confronti di Leonardo Bonucci, esperto centrale bianconero. Nel corso di questa prima fase della stagione il difensore ha giocato poco, frenato da un acciacco fisico. Rimane in ogni caso un giocatore molto stimato dalla società e da mister Allegri, che punta a rilanciarlo tra i titolari contro il Psg. E’ chiaro dunque che la Juventus non ha assolutamente intenzione di lasciar partire – per di più a mercato in entrata chiuso – uno dei perni della sua rosa. Ragion per cui se il Galatasaray vorrà cercare un rinforzo per il suo pacchetto arretrato dovrà farlo altrove.