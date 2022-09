Juventus, Arrivabene avvisa Pogba e svela il futuro dei giovani

Juventus, l’annuncio di Arrivabene ai microfoni di Sky Sport sulle condizioni fisiche di Pogba e sulla situazione dei giovani bianconeri.

Una gara da non fallire per la Juventus, che si accosta al match contro il Psg con la consapevolezza di dover fornire una risposta importante dopo le ultime apparizioni non di certo esaltanti. Vigilia movimentata in casa bianconera, con le note vicissitudini accorse a Paul Pogba a tenere banco.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Arrivabene ha passato in rassegna non solo la situazione concernente al “Polpo”, che ha deciso nella giornata di ieri di sottoporsi all’operazione chirurgica, ma anche lo scenario legato ai tanti giovani di cui può disporre la Juve, il cui futuro è stato centro gravitazionale di molte voci di mercato. Ecco le sue parole: “Non voglio creare polemiche: chiaramente le decisioni vengono prese insieme, non ci troviamo in una situazione ideale né per noi né per lui. Speriamo in un rientro rapida. La questione non è il tempo perso, quando una persona deve farsi mettere i ferri addosso ci pensa due volte: lui conosce la posizione del club e noi la sua.”

GIOVANI – “Non c’è mai stata l’intenzione di metterli sul mercato, solo nel caso in cui ci fossero stati occasioni importanti per mandarli a giocare e far fare loro esperienza.”