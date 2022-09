Calciomercato Juventus, incontro e firma: balla un solo milione

Calciomercato Juventus, in programma incontro tra le parti per il prolungamento e la firma sul rinnovo: balla solamente un milione di euro

L’incontro tra le parti sarebbe in programma nel momento in cui il campionato si fermerà per la sosta. Quindi manca poco. Balla un milione di euro tra quella che è la domanda dell’entourage del calciatore e l’offerta che la società dovrebbe presentare. Non è poco, ma nemmeno così tanto visto che parliamo di un elemento giovanissimo che sicuramente darà ancora tanto al calcio italiano.

Il nome è quello di Zaniolo, che ormai sembra doversi legare alla Roma oltre quel 2024 che al momento è la scadenza fissata del suo contratto. Le informazioni riportate da Il Romanista in edicola questa mattina indicano che tutto si dovrebbe concludere in breve tempo. Intanto, la notizia positiva per i tifosi della Roma e meno per quelli della Juve, è che in agenda è stato messo questo incontro che dovrebbe fare un poco di chiarezza sul futuro del giocatore, al momento ai box per un problema alla spalla.

Calciomercato Roma, rinnova Zaniolo

Come detto sono tre i milioni che la Roma dovrebbe mettere sul piatto. Una cifra che non dovrebbe accontentare Vigorelli, che rappresenta Zaniolo. La richiesta dovrebbe essere di 4 milioni – forse qualcosa in più – ai quali vanno aggiunti quelli che sono i bonus. Zaniolo spinge ovviamente verso questa soluzione sfruttando la richiesta della Roma di almeno 50 milioni di euro per cederlo. Il ragionamento è presto fatto: se valgo così tanto devo guadagnare come un big della squadra. Ecco, forse ci si potrebbe incagliare sotto questo aspetto, ma appare difficile che le cose non vadano in porto soprattutto per quello che è stato il sentimento di Mourinho nei confronti del giocatore.

Certo è, comunque, che qualora non fosse trovato un accordo allora la Juventus – così come il Tottenham – tornerebbe in corsa in maniera prepotente la prossima estate.