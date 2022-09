Juventus-Benfica, ultim’ora Szczesny e Di Maria: annuncio ufficiale

La Juventus deve ancora smaltire la delusione per il pari contro la Salernitana ma deve già guardare avanti al prossimo impegno.

E’ una fase molto calda della stagione. Tante partite ravvicinate sia in serie A che in Champions League, sfide che serviranno inevitabilmente ad indirizzare il cammino della squadra di Allegri nel 2023, quando si entrerà nella fase finale che assegna i trofei. Prima della pausa per i mondiali in Qatar bisogna raccogliere più punti possibili ed evitare passi falsi.

In Champions League la Juventus non è partita nel migliore dei modi, incassando un ko contro il Psg. Una partita già alla vigilia molto complicata, con i francesi che si sono imposti per 2-1. Bianconeri dunque a quota zero, ecco perchè la seconda sfida della fase a gironi contro il Benfica assume un’importanza davvero rilevante.

Juventus, differenziato per Szczesny, Di Maria parzialmente in gruppo

Aggiornamenti sullo stato della rosa di Allegri arrivano direttamente dal sito ufficiale. “I bianconeri, dopo il match di ieri sera contro la Salernitana, si sono ritrovati questa mattina alla Continassa per iniziare a preparare il prossimo impegno. Ci sarà un’altra volta un match infrasettimanale e, come la scorsa settimana, sarà una partita di Champions League. Mercoledì sera la Juve giocherà il suo primo incontro della fase a gironi all’Allianz Stadium e affronterà il Benfica. – si legge – Venendo alla sessione odierna, il lavoro è stato suddiviso così: scarico per chi è sceso in campo ieri sera, esercitazioni tecniche sul possesso palla per la finalizzazione su cross e partitella finale per la restante parte del gruppo. Allenamento differenziato sul campo per Szczesny e lavoro parzialmente in gruppo per Di Maria“. C’è dunque la speranza di poterli vedere entrambi nell’elenco dei convocati, sarebbe davvero molto importante per la Juve poter contare su di loro.