Calciomercato Juventus, regalo galactico per Allegri: rinnovo saltato.

Ogni anno di giocatori in scadenza contrattuale ce ne sono davvero tanti e, per ogni anno, ce n’è sempre uno di quelli forti forti che termina l’accordo con il club per cui gioca. Basti pensare ai passaggi di Donnarumma, Messi e Ramos al PSG, tutti a parametro zero per via del contratto scaduto dei tre campioni. Insomma, per una squadra trovare un calciatore a cui è interessata o potrebbe esserlo in scadenza contrattuale non è altro che un evento molto positivo.

Negli anni, infatti, anche la Juventus è riuscita a concludere accordi con calciatori anche molto importanti che erano in scadenza del contratto come, ad esempio, Pogba, Rabiot, Dani Alves, Lucio e così via. In una situazione molto simile si trova anche il giocatore del Real Madrid a cui la Juventus potrebbe essere effettivamente interessata, in quanto egli, nonostante l’età, si distingua ancora come uno dei migliori del suo ruolo.

Calciomercato Juventus, Kroos in scadenza contrattuale è un’occasione da non perdere

Al termina di giugno 2023 Toni Kroos terminerà il legame che tiene unito il tedesco con il Real Madrid e il campione del mondo sarà ufficialmente “disoccupato” e potrà quindi spostarsi da altre società senza che il club di arrivo paghi nulla per il suo cartellino. Il tutto è ovviamente in stato embrionale ma rappresenta sicuramente una delle decisioni più giuste che la Juventus possa fare per via della Leadership che il tedesco potrebbe finalmente restituire a Torino. Naturalmente quello che ci resta di fare è attendere e capire come evolveranno le cose.