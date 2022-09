Calciomercato Juventus, il malato non è guarito: poker di acquisti come antidoto – VIDEO

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono finiti in un tourbillon involutivo che non può più essere trascurato. Ecco il poker di acquisti.

In questo primo scorcio di stagione, gli uomini di Allegri hanno mostrato lacune tecniche e caratteriali piuttosto evidenti in alcune zone nevralgiche del campo. Difetti che la dirigenza potrebbe correggere nelle prossime sessioni di calciomercato, che vedranno i bianconeri impegnati soprattutto nell’acquisto di un terzino sinistro. Con Alex Sandro in scadenza di contratto, è Grimaldo il primo nome sulla lista di Cherubini. Ma non è finita qui. La situazione legata a Rabiot non è ancora stata delineata in maniera chiara, ed il sogno Milinkovic Savic è confinato in un vaso di Pandora che potrebbe schiudersi da un momento all’altro.