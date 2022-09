Tocco magico per la Juventus: “scatto” per il brasiliano low cost

Tocco magico per la Juventus, si torna a parlare di mercato dopo l’inizio deludente: pronto un nuovo assalto per l’attaccante.

La speranza era quella di raccogliere i frutti sin da subito. La dirigenza era convinta che gli sforzi profusi nel mercato estivo si tramutassero immediatamente in punti e vittorie. Purtroppo non è stato così: l’avvio di stagione della Juventus non può non essere definito deludente. Certo, ci s’è messa di mezzo anche la sfortuna. Pensiamo a Paul Pogba, infortunatosi durante la tournée statunitense e costretto a restare fuori fino al 2023. Oppure Angel Di Maria, che dopo aver incantato all’esordio in maglia bianconera contro il Sassuolo è stato tormentato da alcuni problemi muscolari.

Gli altri nuovi acquisti sembrano funzionali al progetto tecnico ma finora non hanno particolarmente inciso. Oppure l’hanno fatto solamente a sprazzi. In questo momento molti pagano la grande confusione, non solo dal punto di vista tattico, che c’è attorno alla Juventus. A cominciare da un allenatore che sembra aver smarrito qualsiasi certezza.

Tocco magico per la Juventus, Firmino è ancora un’opzione concreta per l’attacco

Torna dunque d’attualità il mercato, nonostante l’ultima sessione si sia conclusa solamente da qualche settimana. Continua ad essere nebuloso il futuro di Massimiliano Allegri, ma al di là della permanenza o meno dell’allenatore a Torino, non c’è alcun dubbio sul fatto che la società tornerà ad investire per completare quel processo di rinnovamento avviato lo scorso gennaio. Dalla Spagna sono convinti che la Juventus non abbia mai realmente abbandonato la pista che conduce a Roberto Firmino. C’è stato un corteggiamento ad agosto, anche abbastanza insistente, ma poi l’attaccante brasiliano ha scelto di restare a Liverpool.

Ora però si è accorto che il suo spazio si è ulteriormente ridotto dopo l’arrivo di Darwin Nunez dal Benfica e con ogni probabilità questo sarà il suo ultimo anno sulle rive del Merseyside. Secondo il portale todofichajes.com, Firmino rappresenta un grande obiettivo dell’Atletico Madrid di Simeone, ma dovranno sempre fare i conti con la concorrenza dei bianconeri. I quali l’avrebbero “prenotato” per giugno, visto che al momento non ci sarebbe spazio in rosa per un altro extracomunitario.