Dalle parole ai fatti: “Conte alla Juventus”, il duello è clamoroso

Dalle parole ai fatti: “Conte alla Juventus”. L’allenatore secondo fonti inglesi sarebbe stato avvistato a Torino. Il duello è clamoroso

Tenere duro, magari fino alla fine dell’anno, per poi dare un cambio drastico. O magari chissà, rimanere anche in questo modo che vorrebbe dire che Allegri ha fatto bene, dando una svolta alla stagione della Juventus, tornando così a vincere dopo un anno senza nessun trofeo messo in bacheca. Insomma, il futuro è tutto da scrivere in casa bianconera anche se dall’Inghilterra rilanciano in maniera prepotente la pista che potrebbe portare ad Antonio Conte.

Il ritorno del grande ex secondo One Football, visto che lo stesso allenatore pugliese sarebbe stato visto a Torino in questi giorni. Al momento Conte non ha ancora rinnovato con il Tottenham quel contratto in scadenza alla fine del prossimo giugno e questo temporeggiamento secondo il portale inglese fa pensare a una possibile soluzione d’addio alla conclusione della stagione.

Dalle parole ai fatti, Conte ritorna?

Non è detto, nemmeno, che la Juventus riesca a tirare fino alla fine dell’anno con Allegri soprattutto se al rientro non dovessero arrivare delle vittorie importanti. Il calendario non è semplice, perché dopo il Bologna, in Serie A, ci sono il Milan e il Torino. Non che questa squadra, nonostante le assenze, non sia in grado di vincere, ma manca il gioco, manca la personalità, e sembra mancare pure la voglia di mettersi alle spalle il momento nero che la Juve sta vivendo.

E adesso l’ultimo atto: c’è stata pure la frattura che ormai non sembra nemmeno minimamente risolvibile tra la curva e Bonucci, che dopo il Monza aveva portato i compagni davanti ai tifosi. Ieri il comunicato degli ultras durissimo contro il capitano. Un altro segnale che inquieta molto.