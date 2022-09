La “Liberation” sgancia la bomba: “Mondiali in Qatar corrotti”

La “Liberation” ci va giù pesante e parla apertamente dei Mondiali che presto si terranno in Qatar. Tutti i dettagli.

Stando infatti al noto giornale france ‘La Liberation’ e come viene riportato anche da ‘Mirko Nicolino’ su Twitter, il Mondiale in Qatar sarebbe “corrotto”. Ci sarebbero infatti delle prove potenziali riportate dal quotidiano francese che avrebbe delle prove potenziali nell’attribuzione della Coppa del Mondo 2022.

🚨 (#Liberation) “Corruzione sul #Mondiale in #Qatar“: prove potenziali di azioni di corruzione nell’attribuzione della coppa del mondo 2022. Gli avvocati di #AlKhelaifi avrebbero ottenuto “da un uomo che sapeva troppo” documenti compromettenti dopo una lunga detenzione 🚨 — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) September 29, 2022

Gli avvocati di AlKhlaifi avrebbero ottenuto da ‘un uomo che sapeva troppo’, addirittura, dei documenti compromettenti dopo una lunga detenzione. Così scrive ‘Nicolino sul suo profilo Twitter’.

Mondiali in Qatar “corrotti” | La Liberation sgancia la bomba

Certamente un fulmine a ciel sereno e una notizia che sconvolge – letteralmente – le notizie sportive. In attesa quindi di ulteriori novità in merito, La Liberation parla apertamente di una questione decisamente spinosa per i nuovi Mondiali di calcio che si terranno, ricordiamolo, in Qatar questo inverno.

Come sappiamo, l’Italia purtroppo non participerà a causa di una mancata qualificazione ma certamente questa bomba improvvisa sganciata dal quotidiano francese non fa iniziare i Mondiali – ormai alle porte – con la giusta serenità. Certamente un caso che andrà analizzato con le dovute prove.