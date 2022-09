Calciomercato Juventus, regalone gratis: il tecnico lo ha ammesso

Calciomercato Juventus, le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa non passano di certo inosservate: le ultime sul rinnovo.

Per la Juventus di Max Allegri sarà fondamentale ritrovare la rotta perduta già contro il Bologna: all’Allianz Stadium i bianconeri non possono permettersi di fallire, in quanto reduci da un filotto di prestazioni tutt’altro che esaltanti che hanno contribuito a rimettere in discussione – almeno dal punto di vista mediatico – il tecnico livornese.

Ad Allegri è stata ribadita la fiducia della società, ma si sa come siano i risultati a farla da padrone in questo genere di circostanze. Chiaramente anche la dirigenza non è stata esentata da critiche e polemiche, legati a degli affari che non hanno convinto al 100% la tifoseria. Sebbene sia stata rinforzata con acquisti mirati avallati dallo stesso Allegri, il reparto di centrocampo continua a rappresentare la spada di Damocle dello scacchiere tattico della “Vecchia Signora”, e non è escluso che Cherubini possa intervenire per metterci una pezza a stretto giro di posta.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Gerrard su Douglas Luiz

Uno dei profili più spendibili in chiave bianconera in ottica centrocampo è sicuramente quello di Douglas Luiz. Legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato, il centrocampista brasiliano fa gola a diversi club di Premier. Accostato anche al Liverpool e al Chelsea, è l’Arsenal il club che è stato più vicino a mettere le mani sul mediano carioca, con i Gunners che hanno provato a sgretolare il muro eretto dal club di Birmingham mettendo sul piatto un’offerta da 23 milioni di sterline, prontamente rispedita al mittente. Sondato – tra le altre – anche da Roma, Milan e Juve (i bianconeri ed i giallorossi non possono però affondare il colpo a gennaio, alla luce della situazione legati agli slot da extracomunitari già saturati), Douglas Luiz non ha ancora prolungato il suo contratto con l’Aston Villa.

Tematica affrontata dal tecnico dei “the Villans”, Steven Gerrard, nel corso della conferenza stampa pre-Leeds. Ecco le sue parole: “Non ci sono novità in merito al prolungamento della sua permanenza qui, non è cambiato nulla. Tuttavia, posso dire che è molto concentrato, si è allenato bene. Vogliamo che lui resti qui, i proprietari sono stati tenaci nel farlo restare qui, e chiaramente non volevamo perderlo nel corso dell’ultima giornata e da allora si è comportato molto bene, allenandosi egregiamente.”