Calciomercato Juventus, telenovela finita: firma ufficiale fino al 2026

Non ci sono dubbi sul fatto che una grande squadra come la Juventus sia sempre attenta alle vicende del calciomercato.

In questa stagione finora c’è stato qualche passo falso di troppo commesso dalla squadra di Allegri, che in ogni caso dopo la sosta è tornata a vincere contro il Bologna spazzando via ogni possibile aria di crisi. Adesso non bisogna fermarsi e dare il massimo sia in Italia che in Europa fino alla sosta che ci sarà per i mondiali, che inizieranno nella seconda metà di novembre.

Programmare il futuro è assolutamente indispensabile per la società. Che nel corso del 2023 farà senz’altro qualche innesto. La dirigenza dovrà cercare volti nuovi ma allo stesso tempo puntare sui giovani che stanno crescendo in bianconero.

Juventus, rinnovo fino al 2026 per Nicolussi Caviglia

Nel frattempo è arrivata l’ufficialità di un nuovo accordo per un calciatore di proprietà del club ma che attualmente milita con la maglia del Sud Tirol in serie B. Stiamo parlando del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, che si è legato alla Juventus con un nuovo contratto fino al 30 giugno del 2026.

Next Gen chiama 🤙

📞 @Hans14Nicolussi risponde da Bolzano, dove prosegue la sua avventura al @fclubsuedtirol da protagonista nel campionato di Serie B! Nicolussi Caviglia ha sottoscritto un contratto in bianconero ⚪⚫ sino al 30 giugno 2026 ed è un orgoglio della Next Gen! pic.twitter.com/g3nn6zVVeq — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) October 3, 2022

Un nuovo accordo che testimonia la fiducia della società in un giocatore il cui percorso di crescita è stato penalizzato negli anni scorsi da un serio infortunio. Ora però Nicolussi Caviglia vuole essere protagonista in B per tornare magari in prima squadra ed essere un elemento della prima squadra bianconera.