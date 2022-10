Calciomercato, Juventus KO: firma entro fine mese

By

Calciomercato, la Juventus va KO: la firma sul rinnovo del contratto dovrebbe arrivare entro la fine del mese. Le ultime sulla situazione

E’ sicuramente stato un obiettivo della Juventus per molto tempo. Anche la scorsa estate il suo nome è girato con insistenza dalle parti della Continassa e, ad un certo punto, sembrava davvero solamente questione di tempo. Poi, improvvisamente, le cose sono cambiate e la società bianconera ha deciso di puntare verso altre direzioni ma tenendo sempre d’occhio la situazione attorno al giocatore. Ma secondo le ultime informazioni che questa mattina sono state riportate da Il Messaggero, il rinnovo sarebbe davvero a un passo.

Parliamo di Nicolò Zaniolo, l’attaccante esterno della Roma che per ancora pochissimo tempo dovrebbe avere un accordo con la società giallorossa fino al 2024. Le parti dovrebbero incontrarsi per andare a chiudere l’affare nello spazio di pochissimo tempo e si sarebbero pure date una deadline: entro la fine del mese di ottobre o al massimo entro la metà di novembre. Ci sono da limare ovviamente tutte quelle questioni economiche che ancora non sono state affrontate con una certa concentrazione. Ma alla fine si dovrebbe arrivare ad un accordo.

Calciomercato, Zaniolo firma: Juventus KO

Con un rinnovo che dovrebbe essere firmato fino al 2027 la Roma ovviamente avrebbe il coltello dalla parte del manico e avrebbe soprattutto la possibilità di non cedere sulla richiesta di almeno 50 milioni di euro che è arrivata nei mesi scorsi. Il punto di tutto sta ovviamente sulla questione ingaggio: Zaniolo al momento guadagna 2,2 milioni di euro a stagione e vorrebbe arrivare tra parte fissa e bonus a toccare i 6 milioni come gli altri big della rosa. La Roma non vorrebbe spingersi oltre i 3,5 di base fissa. Insomma, qualcosa ancora balla. Ma le parti sono vicine lala fumata bianca.