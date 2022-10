Il rinnovo travolge la Juventus: bianconeri KO in due mosse

Il rinnovo travolge la Juventus, continuano a non arrivare buone notizie dall’Inghilterra. Pronto l’assalto per gennaio.

Bastano tre punti in una partita sempre delicata come il derby con il Torino per far tornare il sereno dopo la tempesta? La risposta è no. La vittoria nella stracittadina contro i granata di Ivan Juric ha permesso ai giocatori della Juventus, ma soprattutto al suo tecnico Massimiliano Allegri, di riprendere fiato dopo settimane difficilissime, in cui l’esonero dell’allenatore livornese sembrava a un passo. I bianconeri non hanno certo dimostrato di aver risolto tutti i loro problemi, ma qualche segnale positivo c’è stato.

Un successo, intanto, era d’obbligo dopo la clamorosa disfatta di Haifa contro il Maccabi in Champions League, sconfitta che rischia di far mancare alla Signora l’appuntamento con la fase ad eliminazione diretta della coppa dalle grandi orecchie. Evento che non si verifica da circa un decennio. Era il 2013 e l’allora Juventus guidata da Antonio Conte fu eliminata nella famosa sfida di Istanbul contro il Galatasaray sotto una tormenta di neve.

Il rinnovo travolge la Juventus, l’Arsenal verso l’all-in per Tielemans

La panchina di Allegri, dunque, resta traballante. E molto dipenderà dall’esito delle prossime sfide che vedranno protagonisti Vlahovic e compagni. La dirigenza, nel frattempo, è al lavoro per portare alla Continassa rinforzi validi in vista del mercato di gennaio, come fece lo scorso anno acquistando il centravanti serbo dalla Fiorentina, l’uomo-partita nel derby contro il Torino. Il direttore sportivo Federico Cherubini e i suoi uomini sono alla ricerca di un centrocampista che sia in grado di ricoprire più ruoli. Sfumato Douglas Luiz, che due giorni fa ha firmato il rinnovo con l’Aston Villa, il mirino della Juventus si sposta su Youri Tielemans, il belga del Leicester inseguito da mezza Premier League.

Su di lui ora potrebbe fiondarsi con prepotenza l’Arsenal. Anche i Gunners erano sul brasiliano dei Villans e adesso – come riporta il portale inglese football.london – sembrano essere i principali favoriti nella corsa per uno dei giocatori più talentuosi e appetiti delle Foxes, già corteggiato la scorsa estate.