Lascia la Juventus dopo i Mondiali: ritorna a casa dopo tre anni

Calciomercato Juventus, diventa sempre più concreta la possibilità di un addio da parte del centrocampista.

Il mondiale sarà senza dubbio la linea di displuvio per l’avanzamento decisivo delle trattative delle prossime sessioni di calciomercato. Al ritorno dalla pausa dovuta alla competizione infatti le dirigenza potranno presentare anche un’offerta più consapevole alle società per cui giocano i calciatori interessati.

Ovviamente, i maggiori indiziati per i prossimi trasferimenti di mercato sono quei calciatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e a cui le società non sono riuscite a prolungare il contratto. In casa Juventus ci sono vari calciatori il cui contratto scadrà il prossimo anno, ma tra questi sicuramente uno su tutti è sicuramente il maggior indiziato a lasciare, anche perché è stato vicinissimo all’addio anche quest’anno.

Calciomercato Juventus, Rabiot torna al PSG

La storia del centrocampista francese è stata infatti una delle più controverse degli ultimi anni, poiché ha alternato periodi di pessime prestazioni ad altri di ottime partite, come nelle ultime gare disputate. A prescindere però dalle ultime uscite, il rapporto tra la società e Rabiot sembra ormai irrimediabilmente compromesso, motivo per cui io suo addio a fine stagione potrebbe materializzarsi. Sebbene la mezzala transalpina si stia rendendo protagonista di uno scorcio di stagione da evidenziare, i quasi 7 milioni più bonus annui rappresentano un fardello per le casse bianconere.

Alla finestra per il nazionale Francese c’è una sua vecchia conoscenza, il PSG, che è proprio la squadra da cui la “Vecchia Signora” lo comprò tre ani fa. Ovviamente i parigini non hanno nessuna intenzione di spendere denaro per lui, motivo per cui è praticamente certo che tenteranno l’affondo per giugno quando il contratto che lo legava alla Juventus sarà terminato. A riferirlo è todofichajes.com.