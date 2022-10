Calciomercato Juventus, intreccio Vlahovic-Kane: l’annuncio-sentenza

Calciomercato Juventus, l’annuncio della BILD tranquillizza le acque: i tifosi possono dormire sogni tranquilli.

A poco più di due mesi dall’inizio del calciomercato invernale, si ritrovano già in giro per il web le prime dichiarazioni in merito a future mosse di mercato o semplici interessi delle maggiori società in giro per l’Europa.

Le dichiarazioni rilasciate al tabloid Tedesco fanno ben sperare i tifosi bianconeri, che possono così accantonare le ansie e preoccupazioni che affollavano la loro mente. Infatti, il direttore del Bayern Monaco Hasan Salihamidzić ha fatto sapere per mezzo del tabloid che nonostante siano alla ricerca di un attaccante che possa quantomeno tentare di prendere in mano la pesante eredità di Lewandowski, il centravanti del Tottenham Harry Kane non rientra nei loro piani per il mercato invernale perché, e si cita testualmente, “noi non parliamo con giocatori sotto contratto”.

Calciomercato Juventus, niente paura per Vlahovic

Ecco quindi che dato che anche l’attaccante serbo della Juventus rientrava negli obiettivi del reparto offensivo dei bavaresi, allora anche la Juventus, come il Tottenham, può tirare un grande sospiro di sollievo e dormire sogni tranquilli, almeno per ora. Staremo a vedere se potranno crearsi dei presupposti propizi nel corso delle prossime settimane. Il Bayern, del resto, in questa stagione è priva di una punta di peso capace di far salire la squadra, e non è escluso che entri nell’ordine di idee di mettere una pezza a questa falla con un innesto di qualità.