Calciomercato Juventus, hanno già deciso: “Conte esonerato”

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo nella tifoseria bianconera, impaziente di conoscere le mosse future del club.

Tutti i supporters bianconeri ovviamente sognano per il futuro una squadra sempre più forte e ambiziosa, capace di imporsi in Italia e in Europa. Nel 2023 proseguirà il percorso di rinnovamento della squadra e arriveranno a Torino dei volti nuovi, soprattutto in alcune zone del campo. La dirigenza senz’altro si è già messa all’opera per centrare gli obiettivi prefissati.

Certo è che molto importante sarà anche capire quale sarà il destino della Juventus in questa stagione. Bisogna rimanere in corsa per le prime quattro posizioni della graduatoria in serie A e cercare anche di andare avanti in Europa, assicurandosi così delle risorse economiche importanti. La sosta per i mondiali servirà poi a schiarirsi le idee in chiave mercato.

Juventus, i tifosi del Tottenham non sono felici di Conte

Intanto non si placano le voci su Antonio Conte, il cui ritorno è stato più volte invocato dalla tifoseria bianconera al posto di Allegri. Il tecnico salentino non ha sciolto le riserve sul suo futuro, ma di sicuro c’è – come riportato da calciomercato.it – che i tifosi del Tottenham non sono affatto soddisfatti del rendimento degli Spurs nelle ultime giornate di campionato. Nelle ultime 5 uscite infatti sono arrivati tre ko. Tottenham che rimane terzo in classifica, ma molti supporters hanno storto il muso riguardo la prestazione della loro squadra del cuore, chiedendo a gran voce l’esonero di Conte. Ipotesi da non prendere assolutamente in considerazione, chiaro, ma pare allontanarsi il rinnovo dell’allenatore italiano con il club londinese.