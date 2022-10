Juventus, ansia Allegri: le condizioni di Alex Sandro e Vlahovic

Juventus, il tecnico era in forte apprensione per le condizioni dei due giocatori. Ecco il responso degli esami.

Ci sono dei momenti, anche in ambito calcistico, in cui sembra girare davvero tutto storto. La Juventus ne sa qualcosa e a pochi giorni dalla “riesplosione” del caso plusvalenze, è arrivata l’eliminazione dalla Champions League. Stavolta l’avventura della Vecchia Signora nella manifestazione continentale è finita prestissimo, addirittura alla fase a gironi. Un evento che non si verificava da nove anni, quando la Juventus di Antonio Conte si ritrovò in Europa League dopo la clamorosa sconfitta nella neve di Istanbul contro il Galatasaray.

La squadra di Massimiliano Allegri, le cui speranze erano appese ad un filo, non è riuscita ad espugnare il Da Luz di Lisbona perdendo 4-3 con il Benfica. Il passivo sarebbe potuto essere ancora più ampio ma nel finale i bianconeri hanno cercato di limitare i danni segnando due gol nel giro di pochi minuti. Ora non rimane che conquistare quanto meno la qualificazione nell’Europa minore, confermando il terzo posto nell’ultima giornata della fase a gruppi. L’allenatore, intanto, era apparso in ansia per le condizioni di Alex Sandro e Dusan Vlahovic, quest’ultimo sostituito nel secondo tempo per problemi fisici. Il brasiliano non è sceso in campo per una leggera contusione all’anca ma fortunatamente non si tratta di nulla di serio. Sospiro di sollievo anche per il serbo, che aveva accusato un fastidio agli adduttori: i controlli hanno escluso ogni problema.