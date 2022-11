La Juventus ancora nel mirino di Adani: “È inadeguato”

Juventus, Adani al veleno sulla “Bobo Tv”: ennesimo attacco ai bianconeri e all’operato del tecnico livornese.

Non è il primo capitolo di questa saga e non sarà neanche l’ultimo, con ogni probabilità. C’è astio fra loro già da parecchio tempo, da quel battibecco negli studi di Sky Sport ai tempi di Inter-Juventus. E quello che è successo nelle ultime ore difficilmente migliorerà il loro rapporto, anzi. Lele Adani ci è andato giù pesante e non le ha mandate a dire, quando alla “Bobo Tv”, su Twitch, gli è stato chiesto di esprimersi sulla Juventus e su Allegri. Non ha mai perso occasione per criticare l’operato del tecnico livornese e, anche in questo caso, non si è tirato indietro quando ha avuto la possibilità di attaccarlo.

Il fatto che i bianconeri, ora quarti, abbiano rialzato la testa e siano reduci dalle vittorie contro Torino, Empoli, Lecce, Inter e Verona non cambia minimamente la sua visione.

La Juventus ancora nel mirino di Adani, nuovo affondo su Allegri

Tant’è che la sua sentenza è stata spietata, come al solito: “Veramente – queste le sue parole – diciamo che la Juve sta salvando una stagione? La Juve ha fatto due mezzi tiri. Non faccio passare per buona una proposta calcistica e un modo di ottenere le cose come non imbarazzante. Non va da nessuna parte se continua così, non c’è crescita e progetto”.

Ha poi parlato di responsabilità, Adani, sottolineando come a suo avviso non siano dei giocatori, ma soprattutto, “da un anno e mezzo a questa parte”, di un allenatore da lui definito “inadeguato”. “Dovete fare pace con le idee” ha detto ancora l’ex difensore riferendosi a quanti ritengano che la Juve stia facendo un miracolo. “Sono i giocatori – incalza – ad aver salvato l’allenatore” e una stagione “finora negativa che rischia di diventare patetica”. “Ma veramente vi fate bastare i due tiri in porta col Verona? Ma veramente è questa la grandezza di una squadra che ha fatto un decennio dominando?”.