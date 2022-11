Milinkovic Savic è solo il primo: la Juventus sistema tutti i reparti

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic non è il solo colpo e desiderio dei bianconeri. Infatti la lista dei possibili acquisti è lunga.

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo continua ad essere una priorità per la squadra di Max Allegri e i suoi numeri sono quelli di un fuoriclasse assoluto ma, adesso, stando alle ultime indiscrezioni di ‘Calciomercato.it’, i bianconeri potrebbero affondare, addirittura, con un triplo colpo.

Infatti nella lista di Cherubini e soci, ci sarebbero altri serbi. Andiamo a scoprire, in dettaglio, di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, non solo Milinkovic, la lista è lunga

La pista Milinkovic-Savic non sarebbe, quindi, l’unica seguita dalla squadra di Massimiliano Allegri. Infatti, oltre ai già consolidati rapporti che legherebbero il fuoriclasse serbo si aggiungerebbero altri due profili proprio dalla stessa nazionale. Si tratterebbe di due colpi assolutamente necessari. Infatti, questa maxi operazione, includerebbe anche il nome di Vanja Milinkovic-Savic, impegnato anche lui ieri sera con la Serbia contro il Brasile e fratello del centrocampista della Lazio. Il portiere in questione è attualmente al Torino ma potrebbe raggiungere il fratello qualora la Juventus dovesse chiudere l’operazione.

Ma il terzo nome è anch’esso una sorpresa perché, in un certo senso, andrebbe a colmare una lacuna numerica sulle fasce. Il laterale in questone è Adam Marusic, un laterale che piace non poco alla Juve, secondo il quotidiano ‘Tuttosport’. Insomma, un triplo colpo che in questo senso sancirebbe una Juventus sempre più serba.