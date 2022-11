Il “re dei muscoli” per la Juventus: Allegri gabba così Spalletti

Il campionato di serie A è in pausa per i mondiali in Qatar e l’attenzione di molti tifosi della Juventus è già rivolta al calciomercato.

Il 2022 si sta per chiudere e la formazione di Allegri è in corsa su più fronti. Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere un nuovo anno da protagonisti. Il tecnico potrà contare sul rientro di Pogba e anche sulla presenza di altri giocatori come Chiesa e Di Maria che sono stati frenato a lungo dagli infortuni. Attenzione però anche a quel che potrebbe accadere in chiave mercato.

La Juventus avrà senz’altro fissato già delle priorità sulle zone del campo da rinforzare. In difesa servono nuovi tasselli, ma non solo. A gennaio potrebbe esserci dunque qualche novità in arrivo, anche se è nella prossima estate che probabilmente ci saranno i maggiori movimenti. Anche perchè si potrebbero inseguire diversi possibili parametro zero.

Juventus, è duello con il Napoli per Adama Traorè

Sono ormai anni che la società bianconera guarda con attenzione a quei giocatori che possono arrivare senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Elementi che hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e il cui rinnovo sembra essere lontano. Uno di questi è Adama Traorè, esterno che milita nel Wolverhampton e che appunto ha l’accordo con gli inglesi vicino alla scadenza. Sarà ingaggiabile – salvo sorprese – a parametro zero e ci sono tante squadre interessate a lui. Come spiega “TuttoJuve” anche il Napoli è sulle sue tracce e ad ingolosire ancor di più l’affare è il fatto di poter arrivare ad un accordo con un ingaggio non troppo alto, in linea con la politica societaria juventina.