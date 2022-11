Lampo Juventus, 12 milioni all’anno: Milan travolto definitivamente

Gennaio si sta avvicinando e c’è molta curiosità tra i tifosi della Juventus per conoscere quali saranno i movimenti di calciomercato.

La squadra bianconera ha chiuso il 2022 come meglio non ci si poteva aspettare. Grazie alle sei vittorie consecutive arrivate prima della sosta per i mondiali, la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha risalito la classifica chiudendo al terzo posto. Si ripartirà nel nuovo anno con rinnovate convinzioni e ambizioni, ovvero con la voglia di vincere sia in Italia che magari riuscire a conquistare anche l’Europa League. Un trofeo he manca nella bacheca della società torinese.

È anche per questo motivo che i tifosi della Juve si aspettano qualche movimento non solo nella prossima estate, ma magari anche nel mese di gennaio, quando si riaprirà la finestra di trasferimenti invernali. Anche perché alcune priorità sembrano essere già fissate.

Juventus, i rumors sull’offerta per Asensio

In difesa serviranno nuovi esterni, pronti a prendere il posto di Cuadrado ed Alex Sandro, per i quali il rinnovo pare essere complicato. Ma anche in attacco potrebbero esserci delle novità e non è una notizia fresca quella che vorrebbe i bianconeri interessati ad Asensio. Giocatore offensivo di grande tecnica, che milita nel Real Madrid e nella nazionale spagnola. L’attaccante iberico deve decidere il suo futuro, nel Real non è affatto un titolare fisso e potrebbe dunque cambiare aria alla fine della stagione. Il Milan è sulle tracce, ma come spiega “El Nacional” anche la Juventus sarebbe pronta a fare una offerta importante per il suo ingaggio, mettendo sul piatto 12 milioni di euro. Una somma che però decisamente alta e che sembra un po’ stridere con i parametri del club.