Doppio via libera per Milinkovic: la Juventus gli dice addio

Doppio via libera per Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio nel mirino della Juventus potrebbe prendere altre strade. Ecco le ultime

Le dimissioni di Andrea Agnelli – ma in generale il momento economico che vive la Vecchia Signora dopo le vicissitudini che ormai conosciamo tutti – hanno scosso l’ambiente. E potrebbero scuotere anche il mercato della formazione piemontese che se prima “sognava in grande” adesso potrebbe essere stravolto non solo dalle indagini della guardia di finanza ma anche da quelle della procura federale.

Si è parlato tanto, forse troppo, nell’ultimo periodo, di quello che poteva sicuramente essere un innesto per la prossima stagione ma che poteva anche diventare un obiettivo di gennaio. Il nome di Milinkovic-Savic non gira dalle parti della Continassa da poco tempo, ma sono ormai due tre anni che la Juve fa la corte al centrocampista di Lotito. Se fino a qualche giorno fa la situazione, in ogni caso, vedeva in vantaggio la Juventus, adesso secondo quanto riportato da relevo.com, ci sarebbe il Real Madrid pronto a bruciare i bianconeri.

Doppio via libera per Milinkovic-Savic, assalto del Real Madrid

Sì, oltre al fatto che il Real a quanto pare sarebbe una destinazione gradita al giocatore, ci sarebbe anche la questione economica: i Blancos infatti sarebbero pronti ad andare incontro a quelle che sono le richieste di Lotito. Un Lotito che inoltre sarebbe ben contento di cedere il suo pupillo all’esterno per non rinforzare una squadra italiana. Insomma, sembra tutto veramente deciso – o quasi – con la sensazione che la Juve dovrà abbandonare diverse piste che erano state paventate fino a qualche tempo fa. Il momento, purtroppo, non permette di fare nessun volo pindarico.