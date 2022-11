“Se serve, torno da te”: ex bomber alla Juventus, candidatura ufficiale

By

Calciomercato Juventus, vista la situazione, adesso, si aprono nuove piste per il futuro: un ex bomber si candida.

Vista la situazione non facile della dirigenza bianconera con già l’effettivo cambio, un ex bomber e anche leggenda della Juventus, si ‘candida’ per il ritorno.

Come riportato dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex bomber francese della Juventus, David Trezeguet, ha parlato della situazione bianconera e di un, possibile, clamoroso ritorno. Come sappiamo, tutto il cda bianconero si è dimesso compreso il presidente Agnelli. Adesso si fanno già i nomi dei successori in dirigenza e tra questi, potrebbe, anche, ritornare qualche vecchia bandiera della Vecchia Signora.

Trezeguet e quell’amore sempre vivo: “Se hai bisogno io torno”

Nella Gazzetta di oggi si parla, infatti, di una candidatura di David Trezeguet: ex bomber francese proprio della Juventus. In coppia con Del Piero un vero binomio di gol. Ecco, infatti cosa ha detto l’ex attaccante che proprio alla Juventus, nel post-carriera, ha chiuso da ambassador nel 2021 ed ha, tra l’altro, studiato come direttore sportivo, che possa, quindi, fare da ponte tra squadra e dirigenza.

“Se hai bisogno, io torno da te”. Una vera e propria candidatura che non lascia dubbi sulle volontà dell’ex giocatore, che tornerebbe volentieri nella sua ex casa dove ha vinto molto e ha lasciato un pezzo di cuore.