Calciomercato Juventus, girandola impazzita: “Cuadrado all’Inter”

Calciomercato Juventus, i rumours sul futuro del colombiano non accennano a placarsi: il domino che lo porta in nerazzurro.

Quella che è entrata nella sua parte centrale non è di certo la stagione più entusiasmante di Juan Cuadrado con la maglia della Juventus. “El Panita”sembra essere il lontano parente di quello ammirato negli scorsi anni, una copia sbiadita che solo in alcune sporadiche circostanze è riuscito a prendersi gli onori della ribalta.

I dati, del resto, sono implacabili. Il trentaquattrenne nativo di Nacoclì ha dispensato soltanto quattro assist tra Campionato e Champions League, non andando a segno neanche in una circostanza. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2023 in virtù del prolungamento automatico scattato la scorsa stagione, per l’ex Chelsea e Fiorentina le chances di una permanenza all’ombra della Mole sono sempre più ridotte. Seguito con interesse da Beppe Marotta, con il quale l’entourage dell’esterno avrebbe intrattenuto più di una chiacchierata la scorsa estate, Cuadrado potrebbe clamorosamente approdare all’Inter.

Calciomercato Juventus, Cuadrado-Dumfries: tavolo allargato con l’Inter

A riferirlo è fichajes.net, che svela come l’Inter possa entrare nell’ordine di idee di mettere le mani su Cuadrado una volta concretizzata la cessione di Dumfries. L’esterno olandese, protagonista ai Mondiali a suon di prestazioni esaltanti, fa gola in Premier League e non solo. Sulle tracce dell’ex Psv si sarebbe messo anche il Real Madrid, che a quel punto potrebbe innescare un super effetto domino. Valutato dall’Inter non meno di 50 milioni di euro, Dumfries potrebbe creare le premesse per un approdo all’ombra del Naviglio di Cuadrado, ormai non più incedibile per la Juve. Operazione quasi impossibile per gennaio: molto più verosimile, invece, in ottica estiva.