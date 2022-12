Lascia la Juve ma si veste nuovamente di bianconero: Allegri sotto choc

Calciomercato Juventus, se le notizie dovessero confermarsi, allora, sarebbe una svolta clamorosa sul futuro del pupillo del mister.

Una notizia che potrebbe ridimensionare, di tanto, la rosa di Allegri. Come sappiamo il mister ha trovato negli anni diversi suoi pupilli e in questa stagione alcuni sono emersi più di altri.

Fra tutti è emerso il centrocampista francese Rabiot che da quasi separato in casa è diventato, presto, un inamovibile titolare del centrocampo di Massimiliano Allegri. Il francese in questa stagione ha saputo stupire viste le sue qualità ma anche per la fiducia che il mister ha voluto dargli nonostante qualche risultato negativo nelle scorse stagioni.

Calciomercato Juventus, Rabiot al Newcastle in estate | Svolta sul futuro

Ritrovatosi completamente in bianconera, il francese è diventato presto uno dei giocatori più importanti della rosa di Allegri. Tanto che la società, nonostante la scadenza del suo contratto a giugno, vorrebbe proporgli il rinnovo di contratto. Ma per il momento tutto tace e nonostante il Mondiale in corso, l’ottimismo scende di giorno in giorno anche perché lo stesso giocatore non ha nascosto la possibilità di cambiare, presto, campionato.

Tra le diverse opzioni più quotate filtra un forte interesse dalla Premier League inglese, stando, infatti, al portale ‘Shieldsgazette.com’, il futuro del centrocampista potrebbe essere di nuovo bianconero ma con un’altra squadra. Si tratterebbe del Newcastle, il club inglese neo acquisto degli sceicchi che, adesso, proverà in tutto e per tutto a rilanciarsi tentando i vertici della classifica. Rabiot potrebbe essere il primo giocatore a permettere questo upgrade internazionale.