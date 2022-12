Calciomercato Juventus, scambio con il Bayern: l’ex inguaia Allegri

Calciomercato Juventus, l’obiettivo bianconero potrebbe finire di nuovo in Bundesliga: sorridono i due allenatori.

Qatar 2022 ha dato la possibilità a numerosi calciatori di mettersi in mostra con la maglia delle rispettive nazionali. In tanti hanno approfittato dell’impagabile opportunità della vetrina Mondiale per mettersi alla prova ed accumulare minuti in vista della seconda parte della stagione. In questo senso la rassegna iridata è stata una manna dal cielo per chi sta trovando poco spazio con il proprio club. Uno di questi è Christian Pulisic, grande protagonista in terra qatariota con gli Usa, eliminati dall’Olanda negli ottavi di finale.

Scarsamente utilizzata al Chelsea, sia con il vecchio allenatore Thomas Tuchel che con il suo sostituto Graham Potter, l’ala statunitense si è riscattata in Medio Oriente con la selezione a stelle e strisce di Gregg Berhalter: è stato spesso decisivo con le sue giocate ed ha trovato anche la via del gol. Un rendimento decisamente positivo che potrebbe convincere diversi club di prima fascia a puntare su di lui: l’americano infatti avrebbe già fatto capire di non voler restare a Londra a scaldare la panchina. Resterà solamente se darà di nuovo centrale nel progetto dei Blues.

Calciomercato Juventus, Coman spinge Pulisic verso la Baviera

Più volte accostato alla Juventus – che tuttavia a gennaio non sarebbe in grado di arruolarlo per via dell’esaurimento degli slot per gli extracomunitari – Pulisic, secondo quanto riportano i francesi di Sport.fr, potrebbe finire in uno scambio tra il Chelsea e il Bayern Monaco, facendo dunque ritorno in Germania. Non sarebbe infatti la prima volta che l’americano giocherebbe in Bundesliga, essendo stato prelevato dal Borussia Dortmund nell’estate 2019. Farebbe il percorso opposto l’ex juventino Kingsley Coman, che lascerebbe volentieri la Baviera per trasferirsi a Londra. Un’operazione che potrebbe fare felici entrambi gli allenatori, Potter e Nagelsmann.