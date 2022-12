Due di picche e scippo alla Juventus: affare con l’Inter da 30 milioni

Due di picche e scippo alla Juventus: lo prende l’Inter a 30 milioni, tutti gli aggiornamenti.

Scenari di mercato tangenti sia il mondo juventino che quello bianconero sono certamente molto diffusi e hanno rappresentato nel passato più o meno recente un importante e affascinante filo rosso delle campagne acquisti, in grado di riflettere anche in termini di mercato il non poco sentito derby di Italia.

Una sorta di dialettica si era creata già nel corso dell’ultima estate, quando Paulo Dybala sembrava destinato ad approdare all’Inter a parametro zero, prima che la virata di Marotta e l’inserimento di Pinto abbiano permesso all’attuale 21 di Mourinho di mantenere la promessa fatta ad alcuni tifosi durante il suo ultimo giro di campo all’Allianz, quando in tanti gli avevano chiesto di non approdare alla corte di Inzaghi.

Calciomercato Juventus, De Paul all’Inter: 30 milioni

La stessa presenza di un dirigente come Marotta, pilastro e fondamenta della costruzione di una rosa e di un club vittorioso a Torino nell’ultima decade, aveva rappresentato in passato una sorta di dolore per i tifosi della Juventus, ben consapevoli dell’importanza e delle capacità di quella vecchia volpe di nome Beppe che poco dopo il suo trasferimento in Lombardia avrebbe portato a Milano un’altra vecchia e cara conoscenza come Antonio Conte.

Senza pensare troppo al passato, riportiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti di Todofichajes.com, a detta dei quali potrebbe verificarsi nel prossimo futuro una sorta di vero e proprio scippo ai danni della Juventus proprio da parte della società di Zhang. Quest’ultima cercherà di corroborare la rosa di Inzaghi, così da ovviare alle difficoltà palesate nella prima parentesi e provare a competere con maggiore veemenza nella seconda parte di campionato.

Tra i vari nomi, c’è quello di Guido Rodriguez, valutato dal Betis circa 25 milioni di euro ma i lombardi, secondo le penne spagnole, avrebbero messo nel mirino un’altra importante pedina, in caso di mancato accordo con il club iberico. Ci riferiamo a Rodrigo De Paul, seguito anche dalla Juventus e per il quale l’Atletico Madrid chiede circa 30 milioni di euro.