“Si è incontrato con Elkann”: clamoroso Juve, svolta per il ritorno

Calciomercato Juventus, il tam tam mediatico relativo alle mosse dei bianconeri continua a tenere banco.

Dopo il terremoto materializzatosi nelle scorse settimane, per la Juventus si prospettano settimane di intenso restyling.

Se la compagine di Allegri da un punto di vista tecnico sembra aver trovato una propria quadratura, dopo le dimissioni di tutto il CDA bianconero ad andare incontro ad un sensibile stravolgimento saranno i piani dirigenziali. La nomina di Ferrero al posto di Agnelli è solo la prima tessera di un mosaico che prenderà forma nel corso delle prossime settimane, ratificato ufficialmente dal prossimo CDA. Sono diversi i cavalli di ritorno che potrebbero far saltare il banco. A cominciare da quello di Alex Del Piero, che sta inevitabilmente caracollando i sogni e le fantasie di molti supporters della Juve, ma non solo.

Calciomercato Juventus, Marotta back: l’incontro che fa saltare il banco

Con sempre maggiore insistenza è stata infatti caldeggiata nuovamente la candidatura di Beppe Marotta. L’attuale amministratore delegato dell’Inter secondo diversi organi di stampa sarebbe stuzzicato all’idea di ritornare in quella che per tanti anni è stata la sua casa. Ad un’eventuale telefonata di Elkann, Marotta non direbbe di no.

Quello che si sarebbe schiuso, in realtà, è molto più di un semplice contatto esplorativo. Intervenuto nel corso della diretta di TMW Radio, Massimo Brambati ha infatti rivelato un retroscena che, se confermato, potrebbe alimentare ulteriormente le voci di un Marotta back. Ecco quanto riferito dall’ex difensore: “Qualche giorno fa Beppe Marotta si è incontrato con John Elkann. E mi fermo qui.”