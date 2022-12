Calciomercato, il Barça ha trovato il sostituto: lo soffia a zero alla Juve

Calciomercato, in Qatar si sta prendendo la scena e avrebbe convinto l’allenatore blaugrana Xavi a puntare dritto su di lui.

Sono diversi gli interrogativi che in questi giorni tormentano i tifosi bianconeri. C’è chi parla di eventuali penalizzazioni, chi sostiene che si andrà incontro ad un sostanziale ridimensionamento. Per ora, però, si tratta esclusivamente di voci e nulla più. La verità è che la Juventus si trova nel pieno di una tempesta giudiziaria e per poter avere qualche risposta in più bisognerà solamente pazientare. Probabile che nel mese gennaio arrivino le prime risposte, in concomitanza con la nomina dei dirigenti che andranno a formare il nuovo Consiglio d’amministrazione. Poi non resta che attendere l’esito delle due inchieste: quella della Procura di Torino e quella della Procura federale.

Nel frattempo la squadra sta preparando il ritorno in campo, che avverrà il prossimo 4 gennaio con la Cremonese di Alvini. Contro i grigiorossi andrà in scena la prima partita ufficiale del 2023, prima invece la Signora sosterrà alcune amichevoli. Il 17 dicembre incontrerà l’Arsenal, la squadra che in questo momento è al vertice della Premier League.

Calciomercato, Guerreiro verso la Catalogna

Parallelamente al lavoro svolto sul campo dagli uomini di Massimiliano Allegri, continua a muoversi il direttore sportivo Federico Cherubini, uno dei pochi dirigenti che non ha rassegnato le dimissioni lo scorso 28 novembre. La Juventus ha bisogno di sistemare le fasce, in vista dei possibili addii di Cuadrado e Alex Sandro. Per la corsia sinistra era stato fatto anche il nome di Raphael Guerreiro, terzino del Borussia Dortmund in scadenza di contratto. Il portoghese si sta mettendo in mostra proprio in questi giorni con la maglia della sua selezione e domani sarà impegnato nel quarto di finale contro il Marocco. Le voci di mercato sul suo conto aumentano sempre di più e raccontano di un interesse sempre più concreto del Barcellona di Xavi, che – secondo il portale spagnolo fichajes.net – potrebbe presto dare il benservito a Jordi Alba.