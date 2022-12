Calciomercato Juventus, Rabiot dal bianconero al rosso fuoco: via a gennaio

Calciomercato Juventus, le ottime prestazioni del centrocampista francese hanno contribuito a riaccendere i riflettori su di lui.

Ha del clamoroso quanto successo questo pomeriggio in Qatar. Il favoritissimo Brasile, che in teoria avrebbe dovuto fare un sol boccone della Croazia “prenotando” un posto nell’eventuale semifinale tutta sudamericana con l’acerrima rivale Argentina – che alle 20:00 scenderà in campo per sfidare l’Olanda di van Gaal – si ferma ai quarti di finale. Fatali i calci di rigore per gli uomini guidati dal “professor” Tite: il portiere croato Livakovic ha parato di tutto, come del resto aveva già fatto negli ottavi contro il Giappone; si disperano invece Rodrygo e Marquinhos, i due brasiliani che hanno fallito dal dischetto.

Faranno dunque mestamente ritorno a casa in anticipo ben tre giocatori della Juventus: si tratta dei difensori Danilo, Bremer e Alex Sandro. Massimiliano Allegri potrà – loro malgrado – riaverli prima del previsto. In Medio Oriente rimangono invece i due argentini Paredes e Di Maria e il francese Rabiot, quest’ultimo impegnato domani sera contro l’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Rabiot nella lista della spesa del Liverpool

Il centrocampista transalpino anche in nazionale sta confermando quanto di buono aveva fatto vedere negli ultimi mesi a Torino. Un giocatore completamente rinato rispetto alla versione “indisponente” che avevamo – ahinoi – conosciuto nella passata stagione. Non a caso Rabiot è un titolarissimo in questa Francia che aspira al secondo successo consecutivo dopo il trionfo in Russia nel 2018. Le sue eccellenti prestazioni hanno contribuito ad accendere nuovamente i riflettori su di lui, specie in chiave mercato. Dalla Premier League potrebbero presto ripartire i canti delle “sirene”, che lo avevano già ammaliato la scorsa estate, quando sembrava a un passo dal Manchester United.

Secondo il portale Liverpool.com, l’ex Psg – in scadenza la prossima estate – è finito sul taccuino dei dirigenti del Liverpool. Dall’Inghilterra sostengono che potrebbe essere uno dei potenziali acquisti dei Reds a gennaio, oltre a Bellingham e Tielemans.