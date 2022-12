Calciomercato Juventus, batticuore Milinkovic: pokerissimo sul piatto

Calciomercato Juventus, batticuore Milinkovic: 5 milioni in palio e futuro tutto da scrivere.

Il serbo continua a rappresentare uno dei profili in grado di ingolosire maggiormente il club bianconero e non solo. Le importanti qualità sciorinate con la maglia della Lazio nel corso di queste stagioni ci hanno permesso di comprendere quale sia la sua stoffa ma hanno restituito altresì la consapevolezza legata alle difficoltà celantisi nel trattare con un club come quello capitolino.

Da sempre in grado di scovare talenti e rivenderli solo a determinate condizioni, la coppia Tare-Lotito ha cercato di mantenere una certa fermezza anche di fronte alle tante avances giunte per il sergente serbo, anche in momenti contrattuali non proprio semplicissimi come quello attuale.

Calciomercato Juventus, proposta da 5 milioni a Milinkovic

Su tale fronte, dunque, non sfuggano gli aggiornamenti de “Il Messaggero”, a detta delle cui penne si potrebbe registrare a breve un importante cambiamento in grado di impattare potenzialmente sulla questione Milinkovic Savic. Il club biancoceleste ha infatti proposto al suo miglior giocatore un rinnovo contrattuale a cifre importanti, portandolo a guadagnare circa 5 milioni di euro all’anno.

Il giocatore non si è ancora espresso a tal proposito e starebbe in questa fase temporeggiando. Non solo per valutare le cifre e le condizioni importantissime ma soprattutto per comprendere cosa possa succedere in base agli interessamenti di altre società, inclusa la Juventus.

Al di là del fatto che lo stesso club bianconero potrebbe offrirgli cifre ancora più nobili, Sergej sa anche bene, da tempo, di essere giunto in una fase della propria carriera dove ci sono tutti i presupposti per fare un grande salto atteso e voluto da tempo.