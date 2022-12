Calciomercato Juventus, coppia da sballo in mediana con Rabiot. Arriva l’annuncio che infiamma i cuori dei tifosi.

In attesa degli ultimi responsi del Mondiale in Qatar prima delle semifinali, il campionato sembra ormai sempre più vicino, così come una campagna acquisti che potrebbe regalare non poche modifiche e novità a plurime squadre, Juventus compresa. Come ormai noto a tutti, le questioni prioritarie in casa bianconera sono ben altre ma ciò non deve celare assolutamente il must di continuare a far bene e seguire il canovaccio avviato nell’ultimo mese prima della pausa.

Dare continuità ai bei risultati sarà fondamentale per provare a conferire nuovamente dignità e lustro ad un club e una piazza che non poche delusioni hanno vissuto negli ultimi ventiquattro mesi. Molto importante, poi, sarà il comprendere se e in che modo intervenire a gennaio, al fine di plasmare lo scacchiere di Allegri. Quest’ultimo potrebbe subire plurime modifiche e, tra le varie, non si escludano quelle legate alle possibili cessioni, già dopo Natale.

Calciomercato Juventus, coppia da sballo Bruno Guimaraes-Rabiot

In quel di Torino, tra le tante cose, bisognerà infatti ben capire anche il da farsi su alcuni fronti, soprattutto con quei giocatori in scadenza contrattauale e circa i quali andranno fatte valutazioni al fine di tutelare il club e i diretti interessati. Ad appartenere a questa lista c’è sicuramente anche Adrien Rabiot, lo scorso anno vicinissimo al Manchester United e adesso a circa sei mesi dalla scadenza contrattuale.

Il francese piace non poco in Premier League e, tra le varie interessate, figura da tempo anche il Newcastle. Un passaggio ai gemellini cromatici d’oltremanica non è cosa utopistica e, come dichiarato a Football Insider da Noel Whelan, potrebbe favorire la creazione di una mediana deluxe.

Sulle diverse voci circa il possibile approdo di Rabiot al Newcastel, così il su citato. “Rabiot ha grande esperienza e il suo arrivo andrebbe a generare una mediana di grande spessore ed esperienza insieme a Bruno Guimaraes, rivelando ulteriormente le grandi ambizioni di questo club”.