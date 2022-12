Modric in Serie A: l’annuncio-sentenza cambia tutto

La Juventus si sta preparando per il ritorno in campo nel mese di gennaio, quando ripartirà finalmente la serie A.

I tifosi attendono con ansia il ritorno del campionato e non potrebbe essere altrimenti dopo la lunga pausa che è ancora in atto. Certo stiamo vedendo ai mondiali grandi partite e campioni di tutte le latitudini, ma l’assenza dell’Italia si fa sentire. E la ripartenza della serie A sarà l’occasione per tornare a tifare i propri beniamini.

La Juventus vuole farsi trovare pronta all’appuntamento, consapevole di avere le carte in regola per poter lottare per qualcosa di importante. I tifosi sognano intanto grandi colpi, a gennaio, o magari nel corso della prossima estate.

Juventus, Biraschi: “Modric? Si impara da chi ha esperienza”

In questi mondiali di Qatar ancora una volta sta splendendo la luce di Luka Modric, che ha trascinato la Croazia in semifinale. Giocatore straordinario, che si avvicina alla fine della sua carriera ma sembra avere ancora tanto da fare. Di lui ne ha parlato anche il difensore del Karagumruk, ex Genoa, Davide Biraschi, durante una diretta di calciomercato.it in onda su Twitch TvPlay. Si è parlato di un possibile futuro alla Roma o più in generale in serie A per il regista croato: “Non mi esprimo più di tanto, penso semplicemente che in una squadra ci sia un mix di gente importante, con esperienza, insieme a dei giovani che possano imparare. Un Modric quindi credo possa fare bene. Io ho fatto la gavetta, ho imparato tanto da giocatori con grande esperienza”. I giallorossi di Mourinho continuano a rimanere interessati a lui, che però è molto legato al Real Madrid e ha un contratto con cifre importanti che per il momento sembrano tenerlo lontano dalla possibilità di giocare nel nostro campionato.