Calciomercato Juventus, step by step Milinkovic: ‘acconto‘ a gennaio

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic continua a ruotare in orbita bianconera. La chiave che fa saltare il banco.

La volontà di accontentare le richieste di Max Allegri, ma anche la consapevolezza di non poter più fare follie. L’esigenza di puntellare le corsie laterali con innesti funzionali e a costi relativamente ridotti, ma anche la voglia di provare ad inseguire un sogno.

Immersi in questi dubbi amletici si snoderanno le prossime sessioni di calciomercato della Juventus. E così, tra la volontà di acquistare almeno uno tra Karsdorp, Maehle, Odriozola, Fresneda o N’Dicka, continua ad intrigare e non poco l’opzione che porta a Milinković Savic.

La Lazio, come si sa, è bottega cara, carissima. Tuttavia, il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 potrebbe rappresentare un primo turning Point. Gli estimatori per il “Sergente” non mancano, ma fino ad ora nessuno è arrivato a soddisfare le richieste economiche della Lazio, che continua a chiedere almeno 100 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello.

Calciomercato Juventus, jolly Pellegrini per Milinkovic

La Juventus al momento osserva, e non potrebbe fare diversamente. Milinković è uno dei pupilli di Max Allegri ed è considerato l’innesto ideale con cui far fare il salto di qualità ad una mediana che si appresta perdere anche Adrien Rabiot. Qualora la Lazio dovesse continuare a chiedere quelle cifre, per la Juve ci sarebbe un Everest da scalare. Secondo quanto riferito da Tuttosport, però, Cherubini potrebbe provare a calare il jolly. Un’eventuale cessione a titolo definitivo di Luca Pellegrini – attualmente in prestito all’Eintracht – potrebbe rappresentare l’anticamera di un eventuale assalto per Milinković. Una sorta di piccolo acconto, per intenderci. La strada resta comunque tortuosa e piena di insidie.