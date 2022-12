Allegri non ascoltato dalla Juventus: addio lampo da 15 milioni

Cosa aspettarsi dal prossimo calciomercato? I tifosi della Juventus sperano che il 2023 riservi buone notizie per loro.

Il nuovo anno è ormai alle porte e ci sono tanti nodi da sciogliere. Il primo riguarda la questione societaria. Si sono registrate le dimissioni dell’intero cda e del presidente Agnelli, dunque a breve si insedierà un nuovo gruppo dirigenziale per proseguire nel lavoro di costruzione e gestione di un club al quale ovviamente non mancano le ambizioni. Gennaio sarà il mese anche della ripartenza del campionato, con l’undici di Allegri che non fa mistero di sognare in grande.

All’inizio del 2023 riapriranno anche i trasferimenti invernali e la Juve avrebbe senz’altro bisogno di qualche innesto, specie in difesa. Tuttavia bisognerà capire se ci sarà la possibilità di mettere a segno qualche colpo, magari low cost, già a gennaio. Oppure se si dovrà aspettare la prossima estate affinché possa proseguire il percorso di rinnovamento della rosa. Un ruolo decisivo, sotto questo punto di vista, sarà giocato dalle possibili cessioni che Cherubini sarà in grado di perfezionare.

Calciomercato Juventus, incognita Rabiot: lo scenario

La questione riguardante il possibile addio di Adrien Rabiot può imprimere una sterzata decisiva alle mosse bianconere. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2023, l’ex Psg si è messo in vetrina disputando un Mondiale fin qui sontuoso. Dopo un primo scorcio di stagione ad alti livelli con la Juve, Rabiot sta confermando gli ottimi segnali mostrati all’ombra della Mole. Con un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione, però, la “Vecchia Signora” sarebbe tentata all’idea di cederlo già a gennaio, per poter incamerare almeno 15 milioni di euro.

Questo è lo scenario palesato da “Il Corriere dello Sport“, che spiega come Allegri ritenga assolutamente fondamentale il centrocampista francese. Il tecnico livornese non sarebbe affatto propenso a perdere anticipatamente “Il Duca”: se dovesse arrivare un’offerta importante, però, la Juve non potrebbe dire di no. Allo stesso tempo, mamma Veronique ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di possibili soluzioni: in estate potrebbe spuntare un contratto a cifre molto più importanti rispetto a quelle prospettate a gennaio. La partita, insomma, è ancora tutta da giocare.