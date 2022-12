Vlahovic via dalla Juve ma non al Bayern: la BILD ha previsto tutto

Calciomercato Juventus, il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco: la sentenza della BILD non passa sotto silenzio.

Il nuovo anno è ormai alle porte, i mondiali in Qatar stanno per concludersi e all’inizio del mese di gennaio si tornerà in campo per affrontare la seconda parte della stagione. La Juventus ha visto in Qatar tanti suoi calciatori protagonisti, alcuni sono stati già eliminati e dunque stanno recuperando energie in vista della ripresa delle ostilità. Di sicuro Allegri e il suo staff faranno di tutto per far sì che la squadra possa essere competitiva e ambiziosa.

Anche perché ci sono tutti i presupposti per riuscire a portare a casa qualcosa alla fine di questa stagione. Nel frattempo arriverà anche un nuovo gruppo dirigenziale dopo l’addio del presidente Agnelli e dell’intero cda. A loro il compito di rendere la Juve una squadra sempre più forte. Ma il 2023 al momento ha diversi punti interrogativi da sciogliere.

Calciomercato Juventus, incognita Vlahovic: il Bayern lo ha mollato

Fra questi impossibile non porre l’accento sull’enigma rappresentato da Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che anche ai Mondiali è stato costretto a convivere con la fastidiosa pubalgia che si trascina dietro ormai da mesi, non ha ancora inciso in maniera determinante in questa stagione. Come evidenziato da “Il Corriere dello Sport“, per l’ex bomber della Fiorentina è previsto un programma di lavoro personalizzato per portarlo al top della forma in tempi brevi. Dalla Germania, però, si rincorrono con sempre più frequenza le voci relative ad un suo possibile addio alla Juventus.

Come riferito dalla BILD, però, alla luce della situazione economica che sta attraversando la “Vecchia Signora”, non è affatto da escludere una cessione di Vlahovic. La Premier League ha riattivato contatti importanti per tastare la situazione. Salvo clamorosi colpi di scena, però, l’attaccante serbo non approderà al Bayern Monaco: dopo averlo sondato in estate, infatti, i bavaresi hanno scartato la possibilità di mettere a segno un blitz per Vlahovic, preferendo virare su altri obiettivi. Il club tedesco giudica infatti eccessiva la richiesta economica della Juve, che non vuole privarsi del proprio gioiello a cifre inferiori rispetto agli 80 milioni sborsati poco meno di un anno fa.