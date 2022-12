Per Inter e Juventus (non) c’è la Brexit: “Sogna l’Europeo”

Cosa succederà nel corso del 2023? Ci saranno innesti nel prossimo calciomercato della Juventus? I tifosi attendono con ansia.

Ci sono tanti punti interrogativi al momento riguardo il futuro della Juventus, attesa da un importante snodo societario. Dopo le dimissioni dell’intero cda e del presidente Agnelli a breve si insedierà un nuovo gruppo dirigenziale che sarà chiamato a prendere delle decisioni importanti. Nel mentre la squadra di Allegri proverà a farsi largo in campionato.

La Juventus ha chiuso il 2022 calcistico come meglio non poteva, riuscendo a risalire la china in classifica. Un ottimo trampolino di lancio in vista della riapertura del torneo, con tanta voglia di puntare allo scudetto. Certo è che mister Allegri avrebbe bisogno di qualche innesto. Se ne parlerà a gennaio o si guarderà oltre?

Juventus, Trecca: “Smalling potrebbe tornare in Premier”

Non è affatto un mistero che la Juventus dovrà cercare di rinforzare prima di tutto il pacchetto arretrato in futuro, considerato che alcuni elementi non sono più giovanissimi e che anche sugli esterni servono nuove pedine. Al centro si cercherà comunque un centrale d’esperienza e il nome caldo ora è quello di Chris Smalling della Roma, in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da Daniele Trecca nella diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY non ci sarebbero solo squadre italiane nel suo futuro: “Il suo sogno è l’Europeo e lui è convinto di poter dimostrare il suo valore. Ci sono delle sirene inglesi per lui. Smalling è convinto che tornare in Inghilterra lo potrebbe riavvicinare alla Nazionale. Occhio perché sappiamo anche che il Tottenham cerca un difensore” sono le parole del giornalista.