Non lo prendono più: il ritorno a casa fa volare la Juventus

Non ci sono dubbi sul fatto che il futuro della Juventus sia l’argomento di discussione maggiore nella tifoseria bianconera e non solo.

Il nuovo anno è ormai molto vicino e bisognerà capire quale sarà il gruppo dirigenziale che sarà chiamato a prendere il posto dell’intero Cda dimissionario. Ormai mancano poche settimane ad un 2023 che vedrà dunque molte novità. Non solo però dal punto di vista societario, perchè nella rosa di Allegri potrebbe anche esserci qualche cambiamento.

I tifosi sperano che a gennaio possa arrivare qualche rinforzo, ma molto probabilmente di calciomercato se ne parlerà maggiormente durante l’estate.

llegri e i suoi uomini cercheranno nel frattempo di lottare per il primo posto in classifica, consapevoli di averne tutte le carte in regola. Certo bisognerà rimanere concentrati sul campo, cercando di estraniarsi da tutte le voci che potrebbero arrivare dall’esterno. Soltanto così si potrà tentare l’assalto a traguardi importanti, che siano lo scudetto o magari la conquista di quell’Europa League che manca nella bacheca del club.

Come dicevamo il mercato di gennaio dei bianconeri presenta ancora tante incognite. Facile pensare che si guarderà più avanti, nel tentativo di ringiovanire l’organico e magari riuscire ad abbassare anche il monte degli ingaggi.

News #Nübel: Correct, his return to Bayern is Plan A now. As reported yesterday both clubs are in contact now. Nübels agent was informed last night. No transfer of Livakovic. @SkySportDE 🇩🇪 https://t.co/8rGJQAtARI

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 14, 2022