Gioco, partita, incontro: accordo trovato e addio Juventus

Calciomercato Juventus, adesso il club è no stop. Due obiettivi già pronti ad essere chiusi: i dettagli delle operazioni.

Dall’estero ci si muove già per una doppia entrata. Due colpi sicuri che posso già, letteralmente, cambiare il mercato del domani.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione proveniente dall’Inghilterra, esattamente dal portale ‘CaughtOffside’, l’Arsenal avrebbe già raggiunto un principio d’accordo con due giocatori che per motivi diversi erano anche obiettivi della Juventus. Si tratta di due giocatori capaci, già, di fare differenza nell’immediato.

Calciomercato Juventus, doppio colpo a sorpresa | Mudryk e Tielemans all’Arsenal

I Gunners sono scatenati sul mercato in entrata e la squadra di Londra vuole, da subito, iscriversi tra le favorite per i prossimi anni. Dopo l’operazione Jesus con i citizens, l’Arsenal, adesso, andrebbe a chiudere due profili decisamente quotati a livello internazionale. Il centrocampista Tielemans e il giovane attaccante Mudryk, stella del calcio ucraino.

I due giocatori sarebbero pronti a lanciarsi, definitivamente, con i ‘Gunners’, che, secondo l’indiscrezione avrebbero già dato il loro benestare per raggiungere la squadra di Arteta. Un doppio acquisto veramente da urlo che scardina una volta per tutte la concorrenza estera, tra cui, appunto, anche la Juventus: club che li ha seguiti per diverso tempo. Due operazione ‘a sorpresa’ che cercheranno di rilanciare i Gunners nei piani alti della classifica, così da potersi iscrivere una volta per tutte tra le favorite al titolo di campioni d’Inghilterra. Da anni il campionato inglese, oltre ad essere il più ricco, è anche uno dei più competitivi. Staremo a vedere se la squadra inglese riuscirà a battere le avversarie e il Manchester City che ha, come sappiamo, Haaland nella propria rosa. Una difficile impresa che senza dubbio adesso verrà facilitata da una squadra sempre più competitiva, giorno dopo giorno.