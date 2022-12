Juventus, nuovo allarme Chiesa: ennesimo infortunio

Juventus, nuovo allarme Chiesa. In casa bianconera aspettano di sapere come sta l’esterno italiano. Cosa è successo.

Allarme rosso in casa Juventus. Desta lieve preoccupazione la condizione di Federico Chiesa. Come scrivono, infatti, dalla ‘Gazzetta dello Sport’, adesso, bisognerà capire cosa diranno gli esami.

Come detto poc’anzi, l’esterno bianconero da poco rientrato proprio per l’infortunio sente un fastidio all’adduttore. Proprio per questo motivo, nei prossimi giorni, potrebbe sottoporsi a degli esami precauzionali sperando che non ci sia nessun problema ulteriore.

Juventus, Chiesa e il fastidio all’adduttore

Da poco rientrato in casa bianconera, insieme a Pogba, Chiesa rappresenta il top player di Allegri e per questo motivo il mister spera di averlo disponibile e pronto a fare la differenza il prima possibile. In attesa di capire di più su questo esame, intanto, il giocatore sta regolarmente svolgendo gli allenamenti alla Continassa. Post Mondiale ricomincia il campionato e la Juventus avrà il difficile compito di rincorrere la capolista Napoli sperando di recuperare punti importanti in classifica per tentare la scavalcata. Non sarà assolutamente semplice ma il bello delle sfide è proprio questo.

La Juventus dovrà anche disputare l’Europa League, la seconda competizione europea assolutamente alla portata della squadra di Allegri. Anche in questo caso, nulla andrà sottovalutato ma in un certo senso, dopo un inizio problematico anche a causa dei tanti infortuni, la squadra di Allegri può risollevare la stagione con la giusta predisposizione. In attesa di avere al completo la rosa, inclusi i giocatori che sono in questo momento al Mondiale.