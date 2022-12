Calciomercato Juventus, sprint per il nuovo ds: ha già conosciuto Allegri

La Juventus pronta a cambiare. Dopo Cherubini, che resterà comunque in società, ecco chi sarà il nuovo direttore sportivo dei bianconeri.

La Juventus di Massimiliano Allegri è tornata a lavoro ormai da una settimana per prepararsi al meglio in vista del match del 4 gennaio contro la Cremonese di Massimiliano Alvini, valevole per la sedicesima giornata di campionato.

Un match al quale la Vecchia Signora, escludendo le partite di Champions League, arriva con un’invidiabile striscia di sei vittorie consecutive ottenute contro Lazio, Verona, Inter, Lecce, Empoli e Torino.

Sei vittorie di fila, senza subire gol, che hanno permesso a quella che oggi è la miglior difesa della Serie A (solo sette gol subiti in 15 incontri disputati) di collocarsi in terza posizione con 31 punti, a meno due dal Milan e a meno dieci dal Napoli.

Juventus, vicinissimo l’accordo col nuovo ds. È un ex compagno di Allegri

Come anticipato, la Juventus è a lavoro da più di una settimana per prepararsi al meglio in vista della seconda parte di stagione. Una Vecchia Signora che, nonostante le ormai note vicende extra campo, sta guardando con sempre più attenzione al mercato.

Un mercato che, nel caso dei bianconeri, non riguarda calciatori o allenatori, bensì l'”acquisto” di un nuovo ds da inserire in società. Un nuovo ds che potrebbe essere nientemeno che Giovanni Rossi il quale, amico di Allegri dai tempi dell’Aglianese e del Sassuolo, prenderebbe il posto di Federico Cherubini, che dovrebbe restare in bianconero con altra mansione, qualora la trattativa andasse in porto.