Calciomercato Juventus, pazienza finita con Pogba: “Rescissione immediata”

Calciomercato Juventus, uno stravolgimento improvviso che, adesso, non lascia più dubbi sul pensiero ‘comune’: i dettagli.

Un inizio certamente flop per il centrocampista francese Paul Pogba, prelevato dal Manchester United a parametro zero ma che per il momento, in bianconero, ha disputato 0 minuti sul campo.

Questi sono calciatori seri non Pogba che decide di nn operarsi a Settembre e poi ecco che fine ha fatto e lo stesso Vlahovic che va lo stesso ai mondiali con la pubalgia , che presunzione e non professionalità — Leo (@leolor78) December 18, 2022

Stessa cosa , o peggio, dicasi per #Pogba !! “ non un metro di corsa in campo” ! Spero che la #Juventus si sia tutelata nei suoi confronti 😡 — 72Trofei (@CatantR) December 18, 2022

Addio a Pogba e Vlahovic tra un paio di mesi li vediamo — Leo (@leolor78) December 18, 2022

A Pogba va rescisso il contratto. Che vada a giocare nel Qatar, tanto gli interessano solo i soldi. — Den Corre (@Den_Corre) December 18, 2022

Adesso, almeno secondo le ultime indiscrezioni, i tifosi non sarebbero così più accondiscendenti con il francese, una volta, loro vero e proprio beniamino tanto desiderato e amato. Qua di seguito, infatti, si possono leggere alcuni tweet di alcuni supporter ormai stanchi di aspettarlo.

I tifosi adesso sembra veramente esausti dopo l’ultima situazione che riguarda il giocatore, una volta loro grande beniamino. Filtra, infatti, in casa bianconera, la clamorosa possibilità che in questi giorni sta facendo tanto parlare i tifosi. Ovvero, una possibile rescissione qualora, appunto, non ci fosse possibilità nuovamente di vedere il francese in campo.

Certamente eventualità che si spera non sia tale visto che Pogba ha ancora tutte le carte da giocarsi essendo un top player di fama mondiale. Alla Juventus è ritornato per rilanciarsi definitivamente dopo stagioni non certo al di sopra della aspettative. La Juventus lo aspetta, così come Allegri ma soprattutto i tifosi che sono pronti nuovamente ad abbracciare il proprio beniamino scacciando lo spauracchio di una rescissione, ipotesi certamente estrema.