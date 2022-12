Zidane alla Juventus, il quadriennale della discordia: “Lo dovrebbe imparare”

Si sta avvicinando l’inizio del nuovo anno e per la Juventus senza ombra di dubbio sarà un 2023 pieno zeppo di novità.

Si comincerà molto presto con l’arrivo di un nuovo gruppo dirigenziale. Un nuovo cda è pronto a prendere le redini del club per condurlo verso nuovi e importanti traguardi. Il futuro ha ancora delle incognite, ma nel frattempo Allegri e i suoi ragazzi dovranno concentrarsi sul campo.

Già perché gennaio sarà anche il mese del ritorno sul terreno di gioco. Dopo la lunga sosta per i mondiali riparte la serie A e la Juventus non fa mistero di voler puntare allo scudetto. Dopo la striscia di successi che hanno chiuso il 2022 la classifica è notevolmente migliorata, per cui è chiaro che si cercherà di avvicinarsi al Napoli. A gennaio riaprirà anche il calciomercato, non è da escludere che qualche intervento low cost possa essere fatto, anche se le maggiori novità ci saranno senz’altro in estate.

Juventus, il futuro di Zidane legato a Deschamps?

I tifosi puntano a conoscere anche il nome dell’allenatore che guiderà la Juventus nel corso della prossima stagione. Arriverà la conferma di Allegri oppure si deciderà di dare una svolta? I supporters bianconeri hanno il sogno di vedere Zinedine Zidane sulla panchina della Juve.

Una ipotesi che non è proprio impossibile. Se ne sta parlando molto anche nelle ultime ore. Il futuro dell’ex numero 21 sembra essere in parte legato a quello dell’ex compagno di squadra Didier Deschamps. Come ha riportato calciomercato.it infatti la Francia non ha ancora sciolto le riserve sul ct. La federcalcio transalpina sarebbe pronta a mettere sul piatto un biennale, mentre Deschamps vorrebbe un quadriennale per arrivare al prossimo mondiale. In caso di conferma Zidane sarebbe più vicino alla Juventus e lo ha spiegato anche il giornalista Palliggiano alla TvPlay: “Se Deschamps prolunga con la Francia, Zidane deve trovarsi una squadra e facendo delle ipotesi le squadre che può allenare sono poche, in Inghilterra non ci sono grandi squadre particolarmente interessate e dovrebbe imparare l’inglese”.